Alkol ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 1 tutuklu

Çatalköy'deki Uğur Mumcu Caddesi'nde 26 Şubat 2024 Pazartesi günü, saat 23:30 civarında, meydana gelen trafik kazası, dikkatsizlik ve alkollü araç kullanmanın tehlikelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Sibelcan Bahçacı, 339 miligram alkollü içki tesiri altında iken GB 233 plakalı salon aracını doğu yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü yitiren Bahçacı, yolun sol tarafından çıkarak bir markete ait taş duvara çarptı ve aracı takla attı. Takla atmanın etkisiyle araç, bir yön levhasına da çarparak tavanı üzerinde durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine hızla intikal eden güvenlik güçleri tarafından araç sürücüsü Sibelcan Bahçacı tutuklandı. Soruşturma, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla devam ediyor.