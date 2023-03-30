Alkol ve dikkatsizlik kazaya neden oldu!

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu ve Girne’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında alkollüyken direksiyon başına geçen sürücüler kazaya neden oldu. Kazalarda yaralanan olmazken her iki sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mert ERDEM (E-38) 132 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNU 419 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve elektirik direğine çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Mert ERDEM tutuklandı

Öte yandan bugün, saat 03:00 sıralarında, Girne’de Raif Denktaş Caddesi üzerinde, Lal GÜREL (K-23) 208 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LU 762 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet TUNÇTÜRK (E-33) yönetimindeki SL 777 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LU 762 plakalı araç sürücüsü Lal GÜREL tutuklandı.

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30/03/2023 11:10