Alkol ve dikkatsizlik kazaya neden oldu

Lefkoşa-Girne Anayolu ve İskele’de dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi. Kazalara neden olan her iki sürücü de tutuklandı.

Lefkoşa-Girne Anayolu 2-3 km arasında 09.04.2023 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Mustafa ÖZTÜRK (E-28), 224 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZRB 802 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada kuzey çevre yolu kavşağını geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkıp toprak sette çarpıp tarla içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklandı.

Öte yandan İskele’de, İskele - Granel Anayolu 2-3 km’leri arasında, 09.04.2023 tarihinde, saat 16:50 sıralarında, Mustafa SAYGILI (E-34), 112 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRB 110 plakalı salon araç ile Granel çemberi istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp kontrolsüzce tekrar yola giriş yapıp yolun sağına geçmesi neticesinde, karşı istikametten gelmekte olan Mehmet AŞÇIOĞLU (E-42) yönetimindeki GN 456 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan GN 456 plakalı araç sürücüsü Mehmet AŞÇIOĞLU ile araçta yolcu olarak bulunan Muhuddin Dilaver (E-60) ve Cengiz AŞÇIOĞLU (E-13) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. ZRB 110 plakalı araç sürücüsü Mustafa SAYGILI tutuklanmış olup, soruşturma devem etmektedir.

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10/04/2023 10:30