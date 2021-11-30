Alkol ve sigaraya zam gelmesi bekleniyor

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30/11/2021

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Alkol ve sigaraya zam gelmesi bekleniyor

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle alkol ve sigaraya zam geleceği öğrenildi. Marketlerde bazı sigara markaları bulunmazken, sigaraların marketlere sınırlı sayıda verildiği ifade edildi.

Alkol ve sigara tedarikçileri, zam yapmamak için vergilerdeki kur oranlarının sabitlenmesini isterken, Başbakan Faiz Sucuoğlu geçtiğimiz gün ekonomik tedbirleri açıklarken, temel gıda maddelerinde indirim yapılması için çalışıldığına dikkat çekerek, sigara gibi ürünlerde ise artış olabileceğinin sinyalini verdi.

 

 

30/11/2021 13:45
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TAGS: Alkol, sigara, zam
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