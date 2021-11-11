Alkolden ölen gencin arkadaşlarına ertelenmiş hapis cezası

2019 yılında Larnaka'da 16 yaşındaki bir gencin alkol zehirlenmesi geçirerek boğularak hayatını kaybetmesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde suçlu bulunan 3 genç bugün 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezası üç yıl ertelendi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre sanıklar, Larnaka'nın Troulli kentindeki bir ev partisinde Stefani'ye çok miktarda alkol tüketmesi için baskı yaptıktan sonra ihmal nedeniyle ölüme neden olmaktan suçlu bulundu.

Basına kapalı yapılan duruşmada, iddia makamı, parti sırasında, akranları tarafından hızlı bir şekilde çok miktarda alkol tüketmesi için zorbalığa ve baskıya maruz kaldığını gösteren videoları mahkemeye sundu. Toksikoloji testi sonuçlarına göre, Stefani'nin kanında 340 mg alkol bulundu.

Mahkeme, sanıkların o sırada reşit olmadığını ve bugün kimsenin 21 yaşında olmadığına bulgu yaparak hapis cezasını üç yıl erteledi. Sanıklara hitap eden yargıç, onlara ikinci bir şans verildiğini söyledi.

Sanıkların 3 yıl süreyle denetimli serbestlik memuru nezaretinde kalmalarına karar verildi. Bu süre zarfında beyan ettikleri adreste kalacaklar ve talimatlar doğrultusunda görevliye bildirimde bulunacaklar.

Memur sanıkları ayda bir ziyaret edecek ve altı ayda bir mahkemeye rapor verecek. Kararın şartlarına uyulmaması halinde derhal mahkemeye bildirilecek. Sanıkların yurtdışında eğitimlerine devam etmelerine izin verilecek.

Kaynak: Cyprus Mail

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11/11/2021 15:22