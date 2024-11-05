Alkollü 5 kişi uygunsuz tavır ve hareketten tutuklandı

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de dün ve bugün alkol etkisi altında uygunsuz tavır ve harekette bulunarak rahatsızlık verdiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde alkol tesiri altındaki (nefes örneği vermeyi reddetti) Y.N.’nin (E-59) ve 279 mlgr. alkol tesiri altındaki G.N.’nin (K-46), Gazimağusa Yıldız Sokak’ta 175 mlgr alkol tesiri altında bulunan O.A.’nın (E-29), Akhisar Sokak’ta 224 mlgr alkol tesiri altında olan M.K.’nin (E-26) ve İskele’de Ceasar Resort isimli site önünde alkollü içki tesiri altında (alkol testi vermeyi reddetti) A.P.’nin (E-36) yüksek sesle bağırdığı ve rahatsızlık verdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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- Ülkede izinsiz ikamet eden 5 kişi tespit edildi

Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün ve bugün yapılan denetimlerde tespit edilen şahısların tutuklandığı, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Gönyeli’de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 18.30 sıralarında Gönyeli’de Küçük Çekmece Sokak’ta Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin operasyonunda A.M.’nin (E-30) tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğu kaydedildi.

A.M. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.S.N.(E-20) tutuklandığı, uyuşturucu maddenin emare olarak alındığı, soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.