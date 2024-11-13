Alkollü Araç Kullanan Bir Sürücü Tutuklandı

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13/11/2024

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Alkollü Araç Kullanan Bir Sürücü Tutuklandı

 

Yıldırım’da direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Yıldırım’da Fesleğen Sokak üzerinde, 13 Kasım 2024 tarihinde saat 03:00 sıralarında meydana gelen kazada, alkollü içki etkisi altındaki Mehmet Burçoğlu (33), MA 909 plakalı salon aracıyla doğu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaza sonucu, Burçoğlu’nun kullandığı araç, yolun sağında park halinde bulunan VR 766 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Olayın ardından, alkollü içki etkisiyle araç kullandığı tespit edilen Burçoğlu, tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldı.

13/11/2024 15:08
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