Mehmet KARA-Özel Haber

Ülkemizde son dönemde alkollü sürüş nedeniyle meydana gelen trafik kazası sayısında artış var.

Alkol tesiri altında direksiyon başına geçen sürücüler, hem kendi hem de başkalarının canlarını tehlikeye atıyor.

Alkollü sürüş nedeniyle dün akşam Gazimağusa’da meydana gelen kazanın ardından bu sabahın erken saatlerinde bir kaza daha meydana geldi.

Girne-Alsancak Anayolunda saat 00.20 raddelerinde meydana gelen kazada, 226 promil alkollü sürücü Giovanna Manzı, kazaya sebebiyet verdi.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, sürücü tutuklandı.

“Cezalar daha da ağırlaştırılmalı”

Bu arada, alkollü sürüş nedeniyle meydana gelen trafik kazalarından dolayı büyük endişe duyan vatandaşlar, “alkollü araç kullanımına karşı cezalar daha da ağırlaştırılmalı” dedi.

“Alkol alan direksiyon başına geçiyor” diye konuşan vatandaşlar, denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.

13 bin 563 TL cezası var

Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere uygulanacak cezalar şöyle:

Öte yandan, araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki, veya idrarındaki alkol oranının 50 mlgr ile 100 mlgr arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (51 mlgr ve100 mlgr dahil) durumunda 6 bin 781 TL 50 kuruş para cezası uygulanıyor. Ayrıca 100 ceza puanı kesiliyor.

Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki veya idrarındaki alkol oranının 100 mlgr’ı aştığı halde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (101 mlgr ve yukarısı) durumunda ise 13 bin 563 TL cezai işlem uygulanıyor. Ve 100 ceza puanı kesiliyor.

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23/03/2023 17:31