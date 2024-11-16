Alkollü araç sürücüsü üç araca çarptıktan sonra durabildi

Lefkoşa’da, park halinde bulunan üç araca çarpan 215 miligram alkollü sürücü Emperor Divine Iwu (E-24), tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Şht. Münür Sokak’ta, dün 19.00 sıralarında alkollü sürücü Emperor Divine Iwu (E-24), yönetimindeki JY 449 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada İktisat Bankası önlerinde, yolun sağında park halinde bulunan PV 964 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonrası durmayıp olay yerinden ayrılan JY 449 plakalı araç sürücüsü, Şht. Yılmaz Yolcu Sokağı'na dönüşe geçip aynı sokakta İlker Doğramacıoğlu'nun (E-29) içinde bulunduğu ve park halinde bulunan HN 040 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle JY 449 plakalı araç kontrolden çıkarak, yolun solundaki banket içerisinde yine park halinde bulunan CH 563 plakalı araca çarpıp durdu.

Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan CH 563 plakalı araç ise, bir evin bahçe kapısı ve duvarı ile gerisinde banket içerisinde park halinde bulunan VL 390 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan HN 040 plakalı araç sürücüsü İlker Doğramacıoğlu’nun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi ardından gözetim altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan JY 449 plakalı araç sürücüsü Emperor Divine Iwu tutuklandı.