Alkollü genç 4 buçuk metre yükseklikten yere düştü!

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10/03/2024

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Alkollü genç 4 buçuk metre yükseklikten yere düştü!

Girne’de dün saat 13.45 sıralarında, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, 29 yaşındaki Necmican Gökçeli deniz ile yürüyüş alanını ayıran taş duvar üzerinde oturduğu sırada, almış olduğu alkolün etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 4.56 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düştü.

Gökçeli İtfaiye ekiplerinin yardımı ile düşmüş olduğu yerden kurtarıldıktan sonra, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde belinde kırık teşhisi nedeniyle, Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

10/03/2024 09:45
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TAGS: Alkollü genç 4 buçuk metre yükseklikten yere düştü!
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