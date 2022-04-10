Alkollü halde bir kişiyi darp etti!

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Haspolat'ta meydana gelen ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Enver Yılmaz Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, zanlı Enver Yılmaz’ın, “Ciddi darp”, “Sarhoşluk”, “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından methaldar olduğunu söyledİ. Bekiroğlu, zanlının 9 Nisan 2022 tarihinde, saat 21.30 sıralarında Haspolat'ta kütüphane binasının önünde yüzde 380 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada yüksek bir sesle bağırıp çağırarak sarhoşluk; ellerini gelişi güzel sallayarak da uygunsuz tavır ve hareket suçlarını işlediği kaydetti. Zanlının, kendisini uyaran güvenlik şefi M.T.Ü.’nün sol kaşına yumruk atıp kaşın açılmasına yol açtığını dile getiren Bekiroğlu, böylelikle “Ciddi darp” suçunu da işlediğini ifade etti.

Bekiroğlu, zanlının, olay yerine gelen polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığına işaret ederek, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin söz konusu olduğunu vurguladı. Serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken Bekiroğlu, zanlının aleyhine 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı da söz hakkı alarak, öğrenci olduğunu, bu suçları alkolün etkisi altında olduğu sırada işlediğini, pişman olduğunu savunarak, Salı günü sınavı olduğunu, buna göre karar verilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Mine G. Ozankaya, zanlının aleyhine 2 günlük tutukluluk emri verdi.

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10/04/2022 15:14