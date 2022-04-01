Alkollü içki sirkati zanlısına 5 gün ek tutukluluk

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir içki fabrikasının ambar girişinde bulunan araç içerisinden her kasası 12 şişeden ibaret 5 kasa 70’lik rakı sirkat ettiği iddia edilen ve 2 kasa içkiyi aracına koyarken polis tarafından suçüstü yakalanan zanlı A.D. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, soruşturma maksatlı tutuklu bulunan zanlının “araç içerisinden sirkat ve mülke tecavüz” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Elde edilen ifadelerde fabrikaya ait birçok içkinin eksik olduğu yönünde ifade temin edildiğini belirten polis, bu yöndeki araştırma ve soruşturmanın derinleştiğine dikkat çektikten sonra zanlının 7 gün daha tutuklu kalması yönünde emir verilmesi talebinde bulundu.

Savcı yardımcısı talep edilen süreyi 5 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

MHA

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01/04/2022 15:58