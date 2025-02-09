Alkollü kadın arkadaşını bıçakladı!

İskele Long Beach’te, saat 01.00 sıralarında, bir ikametgah içerisinde, M.K.(K-41) 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu esnada, aynı yerde birlikte yaşadığı arkadaşı M.G.(E-42) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu kendisini darp ettiği gerekçesiyle, bıçak ile M.G.’nin giymekte olduğu ceketi delip hasara uğrattıktan sonra, konu bıçağı M.G.’nin yüzüne doğru gelişigüzel salladığı sırada yanak ve sol kaş bölgesinden konu şahsı yaralayıp vahim zarara uğrattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.K. tutuklanırken polisin soruşturması sürüyor.