Alkollü otobüs şoförü kaza yaptı: 2 yaralı

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücüsü alkollü olduğu açıklanan otobüs yol ortasındaki direğe çarpıp devrildi. Sürücü Adem Kuşcu ve yolcu Zeynep Altıntaş yaralandı.

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun Serhatköy mevkiinde, bugün saat 06:30 sıralarında, Adem Kuşcu (E-49), 62 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 271 plakalı otobüs ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüj içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan otobüs şoförü Adem Kuşcu ile otobüste yolcu olarak bulunan Zeynep Altıntaş (K-45) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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16/04/2022 09:17