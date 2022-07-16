Alkollü Şahıs Çaldığı Arabayı Kasıtlı Olarak Hasara Uğrattı

 Lefkoşa’da sabah karşı araç çalıp kasten zarara uğratan alkollü H.T. (E-30) tutuklandı.

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16/07/2022

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Alkollü Şahıs Çaldığı Arabayı Kasıtlı Olarak Hasara Uğrattı

 Lefkoşa’da sabah karşı araç çalıp kasten zarara uğratan alkollü H.T. (E-30) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da, H.T.(E-30)’nin, 225 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, bir şahsa ait park halindeki salon aracı mal sahibinin rızası olmadan alıp çaldıktan sonra, aracın vites kutusu ile arka tamponunu kasten hasara uğrattığı tespit edildi.

Açıklamada, bahse konu şahısın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

16/07/2022 11:31
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TAGS: lefkoşa, araba, hırsızlık
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