Alkollü Şahıs Polisleri Darp Edip Şiddet Tehdidinde Bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Tehditi Kasti Hasar, Polisi Darp Görevinden Men, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavırhareket, İtale-i Lisan” suçlarından tutuklanan zanlı Taner Çizer bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde zanlı Taner Çizer’in sarhoş bir vaziyette Şehit Mustafa Salih Sokak Yenişehir Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye giderek konu iş yeri sahibi T.B’nin eşini polise şikayet ettiği gerekçesi ile bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine görevli polisler tarafından Lefkoşa adli şubeye getirildiği ve burada görevli polisler tarafından alkol testi yapılmak istenmesi üzerine nefes örneği vermeyi reddederek sarhoş bir vaziyette makul mazereti olmaksızın hakaret ettiğini ve bağırıp rahatsızlık yapıp ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavırda bulunmaya başlaması üzerine suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasın arından hücreye indirilmeye çalışıldığı sırada Lefkoşa Adli Şube’de görevli polisler K.Ç ve E.Y’e yumruk vurmak sureti ile her iki polis memurunu da darp edip görevlerinden men etmiş ayrıca hücrelerde kontrol odasında bulunduğu esnada polis memuru H.Ç’ye hitaben “Senin yüzünü ezberledim yarın buradan çıktığımda seni bulup öldüreceğim “ deyip Şiddet Tehdidinde bulunup kontrol odasının camına kasten ve kanunsuz olarak yumruk atarak kırıp kasti hasara uğrat tığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Süleyman Taluğ zanlının makul kuvvet kullanılarak Suçüstü hali gereği tutuklandığı cama yumruk atıp kırmasından ötürü elinde meydana gelen yaranın tedavisi için hastaneye götürülerek müdahale yapıldığını ve taburcu edildiğini belirtti. Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın devam ettiğini yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)