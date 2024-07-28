Alkollü şahıs tutuklandı…

Mormenekşe’de dün saat 14.00 sıralarında, alkollü içki satışı yapılan bir işletmeye gelen müşterilerin, araçlarını annesinin ikametgahı önüne park ettiği gerekçesiyle, Y.Ü.(E-52) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kendisine ait plastik masayı yola doğru attı.

Y.Ü., söz konusu işletme içerisine girip cips standına kasten tekme atarak masa üzerinde porselen tabağın kırılmasına sebep olurken işetme sahibine şiddet kullanma tehdidinde de bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.