Alkollü şahıs yeniden mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşken Bıçak Taşıma, Sarholuk, Rahatsızlık” suçlarından tutuklanan zanlı İbrahim Yağmur bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı İbrahim Yağmur’un 1 Aralık 2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa’da, umumi bir yer olan Müftü Hilmi Sokak üzerinde alkollü olduğu bir esnada, evinin önünde araçta oturduğu gerekçesi ile Lefkoşa’da Sakin Y.E.B’ye hitaben yüksek sesle “hayırdır” diyerek rahatsızlık yaptığı bir esnada adı edilenin boğazını sağ eli ile sıkıp darp ettikten sonra tespit edilemeyen yaklaşık 15 cm uzunluğundaki bıçağı sol kol iç yüzüne sokup 2 cm’lik, sol ön kol dış yüzüne sokup 8 cm’lik cilt ve cilt altı kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis, olaydan 5 dakika sonra devriye gezen Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin zanlıyı bağırıp çağırırken suçüstü yakaladığını söyledi. Polis, Y.E.B’nin aynı gün Devlet Hastanesi Acil Servisteki tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve tehlikesi bulunmadığını mahkeme aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, 3 günde tanık ifadeleri alındığını, birçok kamera görüntüsü incelendiğini ancak olay anını gösteren görüntü tespit edilemediğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.