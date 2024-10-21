Alkollü şahıslar birbirine girdi!

Gazimağusa'da, 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:00 civarında Barış Sokak'ta iki kişi arasında yaşanan bir kavga sonucu, her iki tarafın da alkollü olduğu tespit edilmiştir. A.A. (21 yaşında) ve S.K. (34 yaşında) arasında çıkan tartışma, her iki şahsın karşılıklı olarak birbirlerinin vücutlarına vurmasıyla kavgaya dönüşmüştür. A.A.'nın 111 miligram, S.K.'nın ise 219 miligram alkollü olduğu belirlenmiştir. Yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle bu kişiler tutuklanmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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