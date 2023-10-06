Alkollü şahıslar restoranda kavga etti

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06/10/2023

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Alkollü şahıslar restoranda kavga etti

İskele Boğaz’da faaliyet gösteren bir restoran içerisinde bugün saat 00.15 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu C.G.(E-50) 238 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, A.A.(E-38) 242 miligram alkollü içki tesiri altında, İ.A.(E-39) 131 miligram alkollü içki tesiri altında, M.Y.O.(E-22) 34 miligram alkollü içki tesiri altında ve S.A.(K-30) 120 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga etti.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

06/10/2023 11:39
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