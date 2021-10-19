Alkollü şahısların kavgası kanlı bitti!

Girne’de dün, saat 23:45 sıralarında, İskenderun Caddesi üzerinde İ.Ö.(E-37), 213 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada aralarında çıkan tartışma sonrası yine 130 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunan H.G.(E-48) ile tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçakları birbirlerine gelişigüzel salladıkları sırada H.G. sağ boyun kısmı, sol el bileği ve sol kaş seviyesinden hafif şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan H.G. Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. İ.Ö.(E-37), H.G.(E-48) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.A. (E-52) tutuklandı.

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19/10/2021 12:05