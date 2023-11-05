Alkollü şekilde kavga ettiler bir iş yerinin camını kırdılar!

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Lefkoşa’da meydana gelen “Kasti hasar, kavga, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan Arslan Koç, Cumali Koç ve Seyit Yurdal Erdine Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı. Polis, 5 Kasım 2023 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa-Surlariçi’nde umumi bir yer olan Girne Caddesi Türk Bank Sokak üzerinde, Lefkoşa'da sakinler Arslan Koç nefesinde 58 miligram, Seyit Yurdal Erdine nefesinde 74 miligram ve Cumali Koç nefesinde 141 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bir taraf olup, diğer taraf olan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 erkek şahıs ile aralarında çıkan sözlü tartışma bir birlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ile vurup kavga ettikleri sırada, konu sokak üzerinde elektronik eşya satışı alanında faaliyet gösteren Ağrı Ticaret isimli iş yerinin kuzey istikametine bakan vitrin camına kasten ve kanunsuz olarak vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğratarak, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıklarını söyledi. Polis, olayın ardından 3 zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, aranan şahıslar, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, camı kırılan işyeriyle ilgili hasar tespiti de yapılacağını dile getirdi. Ayrıca zanlıların muhaceret kayıtlarının da inceleneceğini kaydeden polis, 2 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlılar vitrin camınıın kazayla kırıldığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.