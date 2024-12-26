Alkollü Sürücü Çelik Bariyerlere Çarptı

Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda bugün saat 00:30 sıralarında, alkollü sürücünün neden olduğu kaza şans eseri yaralanan olmadı.

. 39 yaşındaki Ahmet Seraslan, 197 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı ZRJ 160 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlerden kopan demir parçaları, karşı şeritten gelmekte olan 46 yaşındaki Arcan Kanara’nın yönetimindeki TRK 022 plakalı aracın ön kısmına isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ZRJ 160 plakalı araç sürücüsü Ahmet Seraslan, alkollü içki etkisi altında araç kullanıp trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.