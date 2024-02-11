Alkollü sürücü elektrik direğine çarptı, tutuklandı

Yayla'da 23 yaşındaki alkollü içki tesiri altındaki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve bordür taşlarıyla elektrik direğine çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza, gece yarısı, saat 00.30 sıralarında Mehmet Tarihsever'in (E-23), 251 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki CM 858 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkmış ve bordür taşlarıyla elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı.