Alkollü sürücü gözünü hastanede açtı

Metehan bölgesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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01/11/2022

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Alkollü sürücü gözünü hastanede açtı

Bu sabaha karşı Metehan bölgesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Polis sürücünün alkollü olduğunu açıkladı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bu sabaha karşı saat 01:55 raddelerinde Lefkoşa’da Osman Örek caddesi üzerinde 204 promil alkollü halde seyreden  A. A. (E-21) yönetimindeki SE 409 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Önce bordür taşlarına çarpan ardından Metehan çemberi üzerinde yolun batı kısmında bulunan Motorcity isimli işyerinin girişte bulunan betona çarparak ters dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan genç sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi acil servisinde müşahade altına alındı.

01/11/2022 08:32
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TAGS: haber, kıbrıs, kaza
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