Alkollü sürücü kaza yaptı!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; 23.07.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Rafit BABAYEV(E-34) yönetimindeki CE 044 plakalı araç ile 125 mlgr. alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Rafit BABAYEV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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24/07/2022 09:03