Alkollü sürücü kaza yaptı!

ads ads ads ads
24/07/2022

ads
Alkollü sürücü kaza yaptı!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; 23.07.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Rafit BABAYEV(E-34) yönetimindeki CE 044 plakalı araç ile 125 mlgr. alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Rafit BABAYEV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

24/07/2022 09:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.