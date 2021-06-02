Alkollü sürücü kaza yaptı!

Dün gece Lefkoşa Girne anayolunda meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken kısa sürede yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 00.35 raddelerinde Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde SP 679 plakalı salon aracı ile 122 mg etil alkol tesiri altında güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Rılwan Adesola DAWON(E-26) seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yol ortasında yolu gidiş ve gelişine ayıran New Jersey tipi beton bariyere aracının sağ ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yol içerisinde dönen araç yoldan çıkarak toprak arazi içerisindeki akasya ağacına çarparak durabildi.

Kazadan sonra olay yerinden ayrılan SP 679 plakalı araç sürücüsü Rılwan Adesola DAWON, saat 02.50’de tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

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02/06/2021 09:13