Alkollü sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Haspolat Çemberi -Taşkent yolunda meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan Ahmet Sefa çelik, Alperen Kuşcu ve İsmail Hakkı Civelek, ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 03:55 raddelerinde Haspolat Çemberi -Taşkent yolunda meydana geldi. Ahmet Sefa Çelik (E-22) yönetiminde bulundurduğu FZ 393 plakalı salon araç ile nefesinde 115 promil alkol tesiri altında tamamen kendi dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yanında yolcu olarak bulunan Alperen Kuşcu ve İsmail Hakkı Civelek olduğu halde güney istikametinden Kuzey istikametine doğru giderken yolun solundan çıkıp yol kenarındaki kaldırıma aracının sol tekerleği ile çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkarak yan dönüp aracının tavanı ile kaldırım üzerindeki metal aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan Ahmet Sefa çelik, Alperen Kuşcu ve İsmail Hakkı Civelek, ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





22/10/2019 13:08