Alsancak’ta alkollü sürücü kazaya karıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde 196 miligram alkollü içki tesiri altında Karaoğlanoğlu Caddesi'nde seyreden Hikmet Mert Karakaşoğlu (E-25), dikkatsizliği sonucu yönetimindeki RL 581 plakalı araçla, önünde aynı istikamete doğru ilerleyen Muhammet Ali Engin yönetimindeki FR 003 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Savrulan FR 003 plakalı araç, yolun güneyindeki taş duvara da vurdu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.