Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı
07/10/2022
Hamitköy Anıttepe Caddesi'nde dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Hamitköy Anıttepe Caddesi'nde dün gece 23.00 sıralarında SH 817 plakalı aracıyla seyreden Fatih Mehmet Kuru (E-23) yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kuru’nun aracı toprak sete çaparak durabildi.
Araçta yolcu olarak bulunan Çağla Akargöl (K-23) ile Onur Kesmeci (E-23), ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kesmeci taburcu olurken, Çağla Akargöl belde kırık şüphesiyle müşahede altına alındı.
Sürücü Kuru’nun aracı 98 miligram alkol tesiri altında kullandığı da tespit edildi.
Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.