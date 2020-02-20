Alkollü sürücü kazaya neden oldu!

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Atalay Cemal (E-68), 172 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DH 161 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, fuar kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yakın doğu Bulvarına dönüşe geçtiği sırada o esnada, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Yusuf Salihoğulları (E-51) yönetimindeki PH 321 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

20/02/2020 21:55