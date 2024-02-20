Alkollü sürücü kazaya neden oldu: Sürücü tutuklandı

20 Şubat 2024 sabahı Güzelyurt, Köprülüzade Sokak'ta alkollü sürücü Cem Derviş Doğu'nun kontrolündeki NU 759 plakalı araç, park halindeki UR 388 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü Doğu tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 20.02.2024 tarihinde, saat 08.15 sıralarında, Güzelyurt’ta Köprülüzade Sokak üzerinde,Cem Derviş DOĞU (E-31), 95 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NU 759 plaklı araçile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu, gidişine göre yolun solunda park halinde bulunan UR 388 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Cem Derviş DOĞU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.