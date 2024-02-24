Alkollü sürücü kazaya neden oldu: Sürücü tutuklandı

Hamitköy’de alkollü sürücü Walid Babatunjı JOKANOLA kullandığı araç, park halindeki araca çarptı.

Hamitköy’de Neşe Sokak üzerinde, dün, saat 19:00 sıralarında, Walid Babatunjı JOKANOLA (E-28) 86 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VS 786 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Ahmet Sami Topcan Sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sola dönüşe geçmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir apartman önünde park halinde bulunan VD 790 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan VD 790 plakalı araç, apartmanın duvarına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VD 790 plakalı araç sürücüsü Walid Babatunjı JOKANOLA tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.