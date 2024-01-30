Alkollü sürücü kazaya sebep oldu tutuklandı

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30/01/2024

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Alkollü sürücü kazaya sebep oldu tutuklandı

Bugün saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Muhittin Hojamuradov (E-36), 275 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JL 348 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Cansev Taşkaya (E-58) yönetimindeki FS 284  plakalı aracın arka kısmına çarpıp, ardından orta refüje çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan FS 284 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldıırldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular

JL  348 plakalı araç sürücüsü Muhittin Hojamuradov tutuklandı.

30/01/2024 22:53
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