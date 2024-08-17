Alkollü sürücü meyhanenin korkuluklarına ve trafik levhasına çarptı

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu belirlenen bir sürücü tutuklandı.

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde 02.30’da meydana gelen bir başka kazada ise, Gizem Şen (K-27), 204 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PH 843 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada Rakı Müren adlı meyhanenin önünde, refüjden geçerek kaldırıma çıktı ve meyhanenin ahşap korkuluklarına ve trafik levhasına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan araç sürücüsü Gizem Şen tutuklandı.