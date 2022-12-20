Alkollü sürücü kazaya neden oldu!

Serdarlı-Çukurova Anayolu’nun 1-2’nci kilometreleri arasında gece yarısı meydana gelen kazada, alkollü sürücü yönetimindeki araç ile aynı istikamette seyreden önündeki araca arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.15 sıralarında Önder Dövme (E-28), 213 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EE 748 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Şenay Başkal (K-49) yönetimindeki JY 800 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle JY 800 plakalı araç, yolun solundan çıkıp elektrik direğine çarptı ve ters dönüp durdu.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve JY 800 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayhan Başkal (E-50), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

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20/12/2022 15:53