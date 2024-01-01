Alkollü sürücü ortalığı dağıttı

Lefkoşa'da sabah saat 10'da meydana gelen kazada alkollü bir sürücü kaza yaptı.

Polisten edinilen bilgilere göre Agabek JUMABAYEV (E-22), 244 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 616 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Dağman Eczanesi önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerine çıkarak önce trafik levhasına ardından GE Motors isimli iş yerinin demir korkulukları ile çevre tellerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan demir korkuluklar ile çevre telleri araba galerisi (GE Motors) içerisinde bulunan toplam yedi araç hasar gördü. Kaza sonucu yaralanan olmazken araç sürücüsü Agabek JUMABAYEV tutuklandı