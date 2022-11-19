Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Girne'de alkollü sürücünün kullandığı araç, park halindeki araca çarptı

ads ads ads ads
19/11/2022

ads
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Girne'de alkollü sürücü İsa Görkem Yıldırım'ın kullandığı araç, park halindeki araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Süleyman İmamoğlu Sokak üzerinde, İsa Görkem Yıldırım (E-24), 94 mlgr alkolü içki tesiri altında yönetimindeki MN 327 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada  yolun güney kısmında park halindeki PS 692 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan PS 692 plakalı araç demir korkuluklara  çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MN 327 plakalı araç sürücüsü İsa Görkem Yıldırım tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 

 

19/11/2022 10:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kaza, trafik
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.