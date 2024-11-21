Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Lefkoşa’da dün akşam direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, park halindeki bir araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şehit Hüseyin Topal sokak üzerinde saat 23.30'da 264 miligram alkollü olan 25 yaşındaki Halil Yarıcı, yönetimindeki PA 914 plakalı salon araç ile güney istikametine seyrettiği sırada, Şehit Mustafa Yerlioşlu sokak yol kavşağından dikkatsizce sola dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağına geçti ve park halindeki JA 267 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. PA 914 plakalı araç sürücüsü Halil Yarıcı aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.