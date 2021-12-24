Alkollü sürücü polis arabasına çarptı

Ercan-İskele ana yolu üzerinde meydana gelen kazada, alkollü sürücü karşı istikametten gelen ve tutuklu sevkiyatı yapan polis aracına çarptı.

Ercan-İskele ana yolunun Cihangir kavşağı yakınlarında saat 16.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki Serdar İçer, yönetimindeki ZRR 089 plakalı araç ile 115 mlgr alkollü içki tesiri altında İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan tutuklu sevkiyatı yapan polis aracı ile çarpmıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan ZRR 089 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Dilara Aslan ve polis aracında bulunan iki görevli polis ile tutuklu erkek şahıs kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Sağlık kontrolünden geçen polis memurları ve Dilara Aslan taburcu olurken diğer şahsın tedavisi halen sürüyor...

Araç sürücüsü Serdar İçer tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

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24/12/2021 18:45