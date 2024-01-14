Alkollü sürücü refüje çarparak yaralandı 

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14/01/2024

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Alkollü sürücü refüje çarparak yaralandı 

Lefkoşa’da Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Korkut Aslan Akbaş (E-21) 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LS 994 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sanayi çemberine dikkatsizce  giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan refüjün bordür taşları ile refüj üzerindeki trafik levhasına çarptı. Sonra, refüj içerisinde takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

14/01/2024 12:01
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TAGS: Alkollü sürücü, yaralı,
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