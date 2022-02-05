Alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu!

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05/02/2022

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Alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu!

Hamitköy’de sabahın ilk saatlerinde alkollü araç sürücüsü kullanımındaki araçla seyir halindeki farklı bir araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası yaralanan olmazken, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 00.45 raddelerinde Hamitköy’de Atatürk Caddesi boyunca HB 860 plakalı salon aracı % 170 mlg. alkollü içki tesiri altında sol güney istikametine doğru kullanan Murat Kören (E-33) yol üzerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağında bulunan Trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde kırmızı ışığa riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapması sonucu, o esnada sağından Mağusa istikametine doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyreden ve tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden Murat Mert (E-31) yönetimindeki HA 079 plakalı salon aracın sol ön kısına aracının ön sağ kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. HB 860 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

 

05/02/2022 10:18
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TAGS: Alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu!, haberkibris,
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