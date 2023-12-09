Alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu!

Girne’de alkollü içki tesiri altında araç sürücüsü kırmızı ışıkta durmadı, kazaya sebebiyet verdi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün, saat 00.30 sıralarında, Girne’de Beylerbeyi trafik ışıklarında meydana geldi. Semih Sancar Caddesi'nde, S.Ü. O. (K-35) 107 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VP 286 plakalı salon araçla, kuzeye doğru seyrettiği sırada Beylerbeyi trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Kurtuluş Caddesi'nde tarafında yeşil ışık yandığı için batıya doğru seyreden B. Ç. (K-18) yönetimindeki SB 989 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

VP 286 plakalı araç sürücüsü S. Ü. O. tutuklandı.