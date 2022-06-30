Alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu 5 kişi yaralandı!

Gazimağusa’da, bugün sabah saatlerinde eski Gazimağusa-Lefkosa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Jonathan Ularam (E-30), 184 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RE 968 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada, kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve o esnada Gazimağusa istikametine doğru seyreden Özüm Güzer (E-33) yönetimindeki RM 367 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ve araçlardaki yolcular kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından RM 367 plakalı araç sürücüsü Özüm Güzer’in bel kemiğinde kırık, RE 968 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Paul O. Odigie’nın her iki ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Abale N. Lebele ve Martina M. Mupfeki’nin ise tedavileri halen sürüyor. RE 968 plakalı araç sürücüsü Jonathan Ularam yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

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30/06/2022 18:45