Alkollü sürücü tutuklandı

Lefke’de dün gece Atatürk Caddesi üzerinde alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

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20/12/2024

Alkollü sürücü tutuklandı

 

Lefke’de dün saat 22:30 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde, 25 yaşındaki Malvern TORONGA 86 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 131 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton sete çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Malvern TORONGA, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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