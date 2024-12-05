Alkollü sürücü tutuklandı

Girne’de bu sabah alkollü araç kullanan Mehmet Demir, önündeki aracın durması nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, Mehmet Demir tutuklandı.

Girne’de bugün saat 09.00 sıralarında, Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde Mehmet Demir (E-53), 259 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MV 160 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Nebahat Erdoğan (K-35) yönetimindeki YC 288 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturmada alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapan MV 160 plakalı araç sürücüsü Mehmet Demir tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.