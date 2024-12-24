Alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında dün saat 23:30 sıralarında, 25 yaşındaki İbrahim Kara 61 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MV 076 plakalı salon araç ile Mücahitler Çemberinden Granel Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ şeridine geçmiş ve orta refüjün beton bariyerine çarptıktan sonra, kontrolsüz şekilde savrularak yolun solunda bulunan çelik bariyerlere de çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü İbrahim Kara, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarında tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.