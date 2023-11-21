Alkollü sürücü yayaya çarptı. Yaya ağır yaralandı

Bugün saat saat 17:30 sıralarında, Çatalköy - Girne Anayolu üzerinde bir kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Emre Şahin (E-41), 301 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GP 059 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Ozanköy Kavşağı Erdener Market yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları soldan bankete düşerek dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, banket içerisinde yaya olarak yürüyen Artene Gatmaıtan (K-42)'a çarptı

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Artene Gatmaıtan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürerken, kazada hafif yaralanan araç sürücü Emre Şahin ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olup ve tutuklandı

Polisin soruşturması sürüyor