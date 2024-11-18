Alkollü sürücü yolda duran polis arabasına çarptı

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18/11/2024

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Alkollü sürücü yolda duran polis arabasına çarptı

Gazimağusa dün meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü yolda duran polis arabasına çarptı.  

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde dün akşam 19.30'da 241 miligram alkollü sürücü Alp Serdaroğlu (E-23) yönetimindeki HZ 258 plakalı araçla batı istikametine seyrettiği sırada, aracını durdurup dikkatsizce geri gitmeye başladı. Serdaroğlu, o esnada önceden meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yolda duran polis arabasının arka kısmına çarptı.  

Kaza sonucu yaralanan olmazken, HZ 258 plakalı araç sürücüsü Alp Serdaroğu tutuklandı.

18/11/2024 11:26
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TAGS: Alkollü sürücü, kaza, haber
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