Hamitköy ve Türkmenköy'de alkollü sürücüler kazaya neden oldu. İki sürücü tutuklandı

Saat 19:00 sıralarında, Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde, Cahit ÇEVİK (E-61) 240 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CK 341 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Tolga TURHAN (E-30) yönetimindeki MT 072 plakalı salon aracın arka kısmına çaptı.. Kaza sonucu yaralanan olmadı. CK 341 plakalı araç sürücüsü Cahit ÇEVİK tutuklandı

Öte yandan 31.10.2023 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Türkmenköy’de Huzur Sokak üzerinde, Mustafa ÖZFADIL (E-61) 153 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DV 592 plakalı araç ile Huzur Sokak istikametinden gelip Yukarı Mersinli Sokağa dönüş yaptığı sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada aynı sokak üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Bayram İMAMOĞLU (E-72)’na çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Bayram İMAMOĞLU, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

DV 592 plakalı araç sürücüsü Mustafa ÖZFADIL tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor